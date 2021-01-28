Живодеры выжгли глаза собаке в Шымкенте

Травмированного пса отправили на передержку.

Животное в пригороде Шымкента обнаружили волонтеры с выколотыми глазами, сообщает zakon.kz.

По информации "Отырар", собаку нашли в плачевном состоянии. Пес лежал на снегу и не двигался.

Нашли пса, глаза действительно были выколоты, не знали как к нему подойти, прохожие сказали, что он лежит со вчерашнего дня, что он агрессивный, но мы его забрали. Ветеринар посмотрела, это обожженное глазное яблоко, запах гари присутствовал, это было сделано целенаправленно, еще и раскаленным предметом. Надежда на то, что хотя бы один глаз удастся спасти, не оправдалась, — рассказала Эля Шабанова, волонтер приюта.

Травмированного пса отправили на передержку. Сразу после к волонтерам обратился хозяин собаки, он показал другие фотографии пса, когда еще не был травмирован. Он заверил, что собака убежала. Правда, забирать своего питомца мужчина не захотел, а взамен, даже потребовал другую собаку.

В полиции Шымкента отметили, что начато досудебное расследование.

26 января 2021 года на одной из страниц Instagram опубликованы видео и фото, в котором гражданами была замечена вдоль дороги собака с поврежденными глазами. В тот же день по факту начато досудебное расследование по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животными), - отметили в ведомстве.

Неделей ранее стало известно об еще одном издевательстве над животными - в Акмолинской области собаке отстрелили ухо.

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