Один миллион тенге выкрали родственники из офиса в Акмолинской области

Преступники проникли внутрь, "отжав" окно.

Двоих подозреваемых акмолинские полицейские задержали по горячим следам, сообщает zakon.kz.

Сообщение о краже в здании ТОО поступило в дежурную часть Зерендинского РОП 27 января в 3:00.

Неизвестные, "отжав" окно, проникли внутрь и украли из кабинет главного бухгалтера 1 млн тенге.

В состав следственно-оперативной группы, прибывшей на место преступления, вошли инспектор - кинолог и служебная собака по кличке "Зита". Пока сотрудники полиции производили осмотр, Зита уверенно взяла след и направилась в сторону школы №2. Сотрудники полиции вызвали администрацию школы и изучили камеры видеонаблюдения, которые находились снаружи. пресс-служба ДП акмолинской области

Выяснилось, что в 02:47 двое неизвестных лиц в масках пробегали мимо школы. Уже утром полицейские задержали двух мужчин - 34 и 20 лет, которые признали свою вину.

Зачинщиком оказался 34-летний мужчина, который в 2006 году был судим за убийство, и работал слесарем в данном ТОО меньше полугода. Второй злоумышленник был его деверем.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!