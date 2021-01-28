Полицейский "крышевал" проституток в Актау за полмиллиона в месяц

Приложение zakon.kz
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Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.
Актауского полицейского приговорили к 12 годам лишения свободы, сообщает zakon.kz.
Как передает "Хабар 24", он "покровительствовал" группе "ночных бабочек".
За "крышевание" полицейский получал полмиллиона тенге ежемесячно. Общая сумма взятки составила - 3 миллиона. Наказание преступник будет отбывать в колонии строгого режима.
Уголовное дело было возбуждено по двум статьям: создание и руководство преступной группой и получение взятки. Чтобы скрыть свои действия, полученные деньги он переводил на банковские счета своих родственников. старший следователь Антикоррупционной службы Мангистауской области Али Абдулов
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