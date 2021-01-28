Врачи оценивают состояние 87-летнего актера как крайне тяжелое.

Российский актер Василий Лановой пережил клиническую смерть, передает zakon.kz.

Об этом пишет издание Baza в своем Telegram-канале.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, народный артист СССР уже несколько недель находится в больнице. Врачи оценивают состояние 87-летнего актера как крайне тяжелое.

2 января стало известно, что у него и у его супруги Ирины Купченко обнаружен коронавирус. С учетом возраста актера было принято решение о госпитализации. У Ланового было выявлено поражение 5% легких, поставлен диагноз "пневмония".

Его супруге, актрисе Ирине Купченко, которая также заболела, врачи разрешили лечиться дома, но она решила остаться с мужем.

7 января сообщалось, что Лановой идет на поправку. Врачи говорили, что у артиста уже появились антитела, а поражение легких прошло.

28 января СМИ сообщили, что из-за ухудшения самочувствия народного артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Василий Лановой — народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда Российской Федерации. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, орденом Дружбы народов, орденом Почета, орденом Андрея Первозванного, орденом Петра Великого II степени, орденом Святого Станислава, орденом "За рыцарство", орденом Александра Невского.

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