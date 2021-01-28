Почти 2 млрд тенге потрачено на пассажиров без ПЦР-теста в Казахстане

Казахстанцы, которые возвращаются домой без справки, ставят под угрозу здоровье других пассажиров, однако при этом не несут никакой ответственности.

Примерно 2 млрд тенге за 2 месяца потратили из госбюджета на казахстанцев, прилетевших в страну без справки о прохождении ПЦР-теста, сообщает zakon.kz.

Это расчеты журналистов Первого канала "Евразия" на основе официальных ответов чиновников.

Ранее телеканал выяснил, что одни только анализы на коронавирус в ноябре-декабре 2020 года обошлись казне в 637 млн тенге с лишним. Это на 45 834 человека, то есть почти по 14 тысяч тенге на каждого.

Кроме бесплатного ПЦР-теста граждан, которые нарушают постановление главного санврача Казахстана, 2-3 дня содержат в гостиницах, бесплатно кормят. О точных расходах на это в госорганах не рассказали. Однако, исходя из цифр, содержавшихся в ответе, выяснилось, что один койка-день стоит порядка 13,5 тысяч тенге. Таким образом двухдневный стационар вместе с ПЦР-тестированием без малого 46 тысяч прилетевших - это 1 млрд 877 млн тенге государственных расходов.

Казахстанцы, которые возвращаются домой без справки, ставят под угрозу здоровье других пассажиров, однако при этом не несут никакой ответственности. За прилет без результатов ПЦР-теста их не штрафуют и не выставляют счет за гостиницу и проведенный анализ.

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