Является ли криптовалюта в Казахстане законным платежным средством

В Казахстане законным платежным средством является тенге, эмитентом которого выступает государство, и денежные обязательства могут быть выражены только в национальной валюте.

Что же такое криптовалюта – высокорисковый инвестиционный инструмент или панацея для развития технологий и новых платежных систем? Zakon.kz пытается разобраться в этом вместе с Fingramota.kz.

Криптовалюта – это разновидность цифровых денег, которые используются участниками оборота для проведения расчетов в Интернете. Единицей данной валюты является "coin", что в переводе с английского языка означает "монета". Криптовалюта существует только в электронном виде. В основе этих виртуальных денег лежит специальная технология – блокчейн.

Большинство криптовалют имеют потолок эмиссии (выпуска в обращение новых монет). То есть по достижению определенного количества монет дальнейший оборот средств будет достигаться исключительно за счет роста цены самой валюты. Именно на это и реагируют потенциальные инвесторы, которые используют криптовалюту как для краткосрочного и долгосрочного заработка путем торговли на бирже, так и для покупок товаров в интернете, осуществляя анонимные, быстрые и прямые транзакции.

Использование криптовалют в качестве средства платежа противоречит казахстанскому законодательству. В Казахстане законным платежным средством является тенге, эмитентом которого выступает государство, и денежные обязательства могут быть выражены только в национальной валюте. Соответственно криптовалюта в контексте действующего законодательства нашей страны не может рассматриваться и использоваться в качестве денег/валюты, финансового инструмента.

Кроме того, существуют высокие риски потери средств при покупке криптовалют по причине их высокой волатильности, анонимности, отсутствия обеспечения реальными активами.

Наблюдающийся всплеск интереса к криптовалютам и инвестирование на "пике" цен может потенциально привести к очередному мыльному пузырю, о чем инвесторы должны знать, приобретая данные цифровые деньги.

Самая популярная криптовалюта

Bitcoin – первая, наиболее популярная и дорогая криптовалюта. Имеет неофициальный статус "криптозолота". Первые несколько лет все новые валюты базировались на блокчейн биткоина.

В текущих условиях инвестирование в биткоины отечественными инвесторами на зарубежных рынках может иметь следующие риски.

Биткоин не является финансовым инструментом по законодательству Республики Казахстан и не входит в периметр государственного регулирования как объект инвестирования.

Соответственно, отечественные инвесторы, инвестирующие в биткоин, должны осознавать персональную ответственность при возникновении проблем с совершением сделок, расчетов, либо неблагоприятных сценариев.

Цена на биткоин характеризуется высокой волатильностью

Риски волатильности объясняются отсутствием фундаментальных основ ценообразования биткоина и влиянием на его цену в основном поведенческих факторов со стороны инвесторов - массовый ажиотаж, поиск инвесторами альтернативных способов инвестирования с высокой доходностью и т.д. К примеру, в понедельник утром, 11 января, курс биткоина начал снижаться после открытия торгов. Криптовалюта упала на 11,06% до 33,951 тыс. долларов США. Тремя днями ранее стоимость биткоина оценивалась в 41 тыс. долларов США, обновив исторический максимум.

Биткоинами могут воспользоваться мошенники

Отсутствие надежных регулируемых площадок для осуществления торгов биткоинами способствует упрощению мошеннических действий в отношении потенциальных инвесторов, потере персональных и карточных данных, а также денежных средств.

В мировой практике имеются неоднократные случаи взломов и краж значительных средств с криптовалютных платформ и бирж. К примеру, по данным из открытых источников, в 2018 году ущерб от краж криптовалют превысил 1,36 млрд долларов США.

Кроме того, криптовалюты могут использоваться для обхода регулирования в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Поэтому инвесторам необходимо быть максимально осторожными при совершении сделок с биткоинами.

По словам директора Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александра Терентьева, все операции с криптовалютой производятся физическими и юридическими лицами на свой страх и риск. Любые операции с криптовалютами являются высокорискованными и не гарантируют сохранность вложенных денег.

Большинство криптовалют имеют потолок эмиссии, то есть по достижению определенного количества монет дальнейший оборот средств будет достигаться исключительно за счет роста цены самой валюты. Именно на это и реагируют потенциальные инвесторы, которые используют криптовалюту как для краткосрочного и долгосрочного заработка путем торговли на бирже, так и для покупок товаров в интернете, осуществляя анонимные, быстрые и прямые транзакции.

Как отметил Александр Терентьев, криптовалюты ограничены в принятии, то есть не обеспечивают повсеместности использования и высоковолатильны: "Существуют большие риски потери средств при покупке криптовалют из-за их высокой волатильности, анонимности, отсутствия обеспечения реальными активами. Наблюдающийся всплеск интереса к криптовалютам и инвестирование на пике цен могут потенциально привести к очередному мыльному пузырю, о чем инвесторы должны знать".

Аналитик Международной инвестиционной компании EXANTE Андрей Чеботарев считает, что "биткоин это, скорее всего, новая реальность. Несмотря на то, что сейчас это больше напоминает пузырь в плане того, что, да, им не платят, это не какой-то реальный актив, он, скорее всего, пришел к нам надолго, если не навсегда… Этот пузырь никогда полностью не лопнет. Рано или поздно реально будет коррекция к использованию этой монеты для средства оплаты по всему миру и к этому моменту мы увидим какой-то предел его стоимости. Я согласен с некоторыми западными аналитиками, прогнозирующими стоимость до конца этого года от 50-60 тысяч до 100 тысяч долларов за одну монету".

Интересны мнения и других экспертов. Так, по мнению аналитика Нургали Нурмахамбетова, сейчас криптовалюты не могут заменить золото по двум причинам. Первое - криптовалютам характерна очень высокая волатильность, цены на них могут показывать как рост в 100 процентов за месяц, так и падение за неделю на 30 процентов. Второе - криптовалюты не обладают большой ликвидностью, характерной для золота или американского доллара.

Эксперт считает, что текущие цены на биткоин и другие криптовалюты являются крайне опасными для покупки, хотя они уже заняли свое место в этом мире и завтра они уже не исчезнут.

И если вы уже решили инвестировать в них часть своих сбережений, эксперт советует соблюдать следующие условия: покупать биткоин лишь после завершения текущего падения и длительного пребывания на одном уровне. По крайней мере, в течение одного месяца. Общая доля криптовалют не должна превышать 20-30 процентов от ваших сбережений. Покупать частями, в разное время.

Аналитик Галымжан Айтказин, говоря о том, стоит ли инвесторам в условиях глобального эпидемиологического и экономического кризиса вкладывать свои сбережения в криптовалюты, отметил, что есть много причин для осторожности: биткоин пока не отвечает в полной мере основному критерию для валют: отсутствует широкое использование как средства обмена в законных коммерческих сделках.

"Многие профессиональные трейдеры считают, что индивидуальные инвесторы должны держаться подальше от биткоина, - отметил эксперт. - С другой стороны, рост авторитета криптовалют в качестве актива для инвестирования в этом году достиг небывалого уровня и некоторые даже пророчат биткоину будущее нового цифрового золота".

Подготовила Торгын Нурсеитова

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