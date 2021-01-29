Казахстан повысил показатели в мировом индексе коррупции

Республика оценивалась на основе 9 источников. Эксперты четырех рейтинговых агентств повысили оценку принимаемых антикоррупционных мер, остальные пять – сохранили оценки на уровне предыдущего года.

В Индексе восприятия коррупции Transparency International за 2020 год Казахстан поднялся на 19 позиций, сообщает zakon.kz.

На сайте Transparency International Kazakhstan говорится, что наша страна занимает теперь 94 место. По итогам 2020 года Казахстан делит его с Бразилией, Эфиопией, Перу, Сербией, Шри-Ланкой, Суринамом и Танзанией.

Республика оценивалась на основе 9 источников. Эксперты четырех рейтинговых агентств повысили оценку принимаемых антикоррупционных мер, остальные пять – сохранили оценки на уровне предыдущего года.

В Индексе восприятия также года оценивалось влияние коррупции на систему здравоохранения и принимаемые меры.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!