Британка сбежала из города в джунгли к нищему парню

Теперь британка живет на ферме в джунглях Амазонки, от которой больше ста километров до ближайшего города. Там нет водопровода, и стирать белье приходится в реке. Но женщина довольна жизнью.

Жительница Великобритании Каролина Найт перебралась к 19-летнему нищему любовнику из Перу, сообщает zakon.kz.

Как пишет Daily Mirror, 33-летняя британка приехала в Перу в марте 2020 года, чтобы провести десятидневный курс йоги для британских туристов. Из-за карантина надолго застряла в чужой стране.

Она поселилась в городе Пуэрто-Мальдонадо. Скучая в одиночестве, британка решила пообщаться с юношей, который работал разнорабочим в их доме отдыха и не имел даже мобильного телефона.

Он был застенчивым, и всякий раз, когда я здоровалась с ним, он опускал глаза в пол, — вспоминает Найт.

Выяснилось, что и Найт понравилась парню, который младше нее на 14 лет.

Через семь дней Ромуло написал ей в Facebook.

Он у кого-то одолжил телефон. Мы долго болтали в чате, а потом он сказал: "Я должен признаться: по-моему, я тебя люблю". Каролина Найт

Через месяц молодой человек перебрался к возлюбленной в Пуэрто-Мальдонадо. Пара целыми днями отдыхала у бассейна, а вечером ходила гулять и готовила.

Теперь британка живет на ферме в джунглях Амазонки, от которой больше ста километров до ближайшего города. Там нет водопровода, и стирать белье приходится в реке. Несмотря на это, женщина довольна жизнью.

Когда каждое утро просыпаешься возле Ромуло под волшебные звуки, которые издают обезьяны-ревуны, перекрикивающиеся под пологом джунглей, понимаешь, что ради этого стоит терпеть все трудности, Каролина Найт

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