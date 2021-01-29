СМИ: ЕС планирует заблокировать поставки вакцины от COVID в Британию

Брюссель уже согласовал механизм предотвращения вывоза вакцины.

Евросоюз на фоне дефицита вакцин от коронавируса может заблокировать экспортные поставки препарата в Великобританию, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Как пишет издание Independent, "вакцинная война" была спровоцирована, в частности, компанией AstraZeneca, которая гарантировала поставки вакцины в Британию, но откладывает ее передачу ЕС, указывая на более позднюю дату подписания контракта.

В ответ глава Евросовета заявил об изучении экстренных мер для замораживания экспорта вакцин, в том числе препарата компании Pfizer, 40 миллионов доз которого заказала Британия. Этот заказ размещен на заводе Pfizer в Бельгии.

Я предложил это председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, таким образом мы обязательно изучим эту возможность. глава Евросовета Шарль Мишель

Европейское издание Politico сообщает, что Брюссель уже согласовал механизм предотвращения вывоза вакцины. Согласно этому плану, таможенные власти ЕС будут запрещать экспорт препаратов без соответствующего разрешения. В свою очередь страны ЕС будут выдавать такие разрешения лишь при условии, что производители вакцин исполнили обязательства по заказам внутри блока. Ожидается, что эта схема будет утверждена в пятницу.

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