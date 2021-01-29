Жители Ташкента пытались получить пистолет Макарова из Казахстана с помощью дрона

По версии следствия, пистолет Макарова был приобретен за 4 тысячи долларов США у жителя Казахстана.

Двое граждан были задержаны на узбекско-казахской границе, когда пытались получить пистолет Макарова, переправленный из Казахстана с помощью дрона, передает zakon.kz со ссылкой на UzNews.

Военнослужащие пограничных войск и сотрудники управления таможенного комитета задержали двух жителей Ташкента при попытке получить пистолет Макарова, отправленный на дроне через казахско-узбекскую границу.

Отмечается, что мужчин поймали с поличным в момент получения оружия, переправленного с территории Казахстана. Им вменяют статью 246 УК РУ (контрабанда).

По версии следствия, пистолет Макарова был приобретен за 4 тысячи долларов США у жителя Казахстана. Оружие оказалось пригодным для стрельбы, а в магазине у него было шесть боевых патронов.

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