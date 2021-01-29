За последние сутки коронавирус выявлен во всех регионах Казахстана

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 469 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 28 января 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 469 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 183 999 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 21972(+124), в городе Алматы - 21807(+122), в ВКО - 20013 (+41), в Атырауской области - 15936(+94), в Карагандинской области - 13624(+80), в Павлодарской области - 12845(+296), в ЗКО – 10782(+104), в СКО - 10658(+109), в Акмолинской области - 10361(+206), в Костанайской области - 10009(+137), в Алматинской области - 9072(+75), в городе Шымкент - 5835(+9), в Жамбылской области - 5516(+22), в Туркестанской области - 4046(+10), в Мангистауской области - 4014(+16), в Актюбинской области - 3926(+12), в Кызылординской области - 3583(+12). Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 276 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 100, в городе Алматы - 187, в Акмолинской области - 172, в Актюбинской области - 14, в Алматинской области - 106, в Атырауской области - 60, в ВКО - 30, в Жамбылской области - 10, в ЗКО - 56, в Карагандинской области - 57, в Костанайской области - 113, в Кызылординской области - 12, в Мангистауской области - 12, в Павлодарской области - 270, в СКО - 73, в Туркестанской области - 4.

Всего в стране выздоровели – 165 595 человек от COVID-19.

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