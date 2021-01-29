Трамп пообещал республиканцам вернуть большинство в палате представителей

Экс-президент США встретился с лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти.

Бывший президент США Дональд Трамп встретился с лидером Республиканской партии в палате представителей конгресса Кевином Маккарти, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на поддерживающий экс-главу государства комитет Save America.

Встреча прошла в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Она была посвящена намерениям республиканцев вернуть себе большинство в нижней палате Конгресса США на промежуточных выборах в 2022 году. "Трамп согласился работать с лидером [республиканцев] Маккарти [над этим]", — отметили в комитете.

Они очень хорошо работали вместе на последних выборах и получили по крайней мере на 15 мест больше, хотя большинство предсказывало обратное. Они вновь сделают это, и работа уже началась, — говорится в заявлении.

Маккарти по итогам встречи написал в Twitter, что "готов выиграть в 22-м". Он опубликовал собственное заявление, в котором подтвердил, что Трамп выразил готовность помочь республиканцам на выборах. По итогам ноябрьских выборов демократы сохранили контроль над палатой представителей, а также получили большинство в сенате.

Как отмечает Fox News, прошедшая встреча свидетельствует о том, что республиканцы не готовы прекратить сотрудничество с Трампом, несмотря на последствия беспорядков в Вашингтоне и штурм Капитолия 6 января, в результате которых погибли пять человек.

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