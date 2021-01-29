Десять потенциально опасных домов укрепят в Алматы

Также будет решена беспокоившая жителей района проблема застройки дворов и придомовых территорий.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил о планах по укреплению домов в мкр. Зердели и решению в нем проблем застройки, передает zakon.kz.

Жители мкр. Зердели не оставлены наедине со своими проблемами. По заключению специалистов КазНИИСА в 2020 году укреплены основания семи домов. В текущем планируется укрепить десять домов. Поручил вести все работы с соблюдением технологий и строительных норм и требований. После этого будут приведены в порядок фасады и отремонтированы 13 дворов с установкой детских игровых и спортивных площадок, скамеек и освещения. В мкр. Нуркент планируем модернизировать фасады 18 домов и отремонтировать 5 дворов, - написал Сагинтаев в instagram.

Также будет решена беспокоившая жителей района проблема застройки дворов и придомовых территорий.

В мкр. Зердели будет изъято восемь участков, примыкающих к домам с торцов. Кроме того, в мкр. Нуркент будет изъят участок между домами 43 и 72, где частник собирался возвести высотные дома. На этом месте построим детский сад, - сообщил аким Алматы.

Он также посетил стройплощадки ЖК "Алатау сити", строящегося в рамках "Нұрлы жер" в Алатауском районе, и нового ЖК в мкр. Кайрат Турксибского района, где предусмотрено строительство школы на 1,5 тыс. мест, детского сада на 280 мест и поликлиники на 500 посетителей. Жители будут обеспечены необходимыми социальными объектами.

В декабре 2019 года жители микрорайона Зердели-6, д. 1/179 пожаловались, что их дом накренился. По итогам экспертизы стало известно, что дом можно привести в порядок. Накренившуюся многоэтажку выровняли в начале лета. В конце июля аким города также сообщил о крене еще шести домов, расположенных рядом с домом 1/179.

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