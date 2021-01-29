Названы общие симптомы ОРВИ и коронавируса

При коронавирусе чаще всего поражаются носовая полость и легкие

В интервью радио Sputnik врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал что, для всех острых респираторных вирусных инфекций характерно поражение какого-то одного отдела дыхательной системы, сообщает zakon.kz.

При коронавирусе чаще всего поражаются носовая полость и легкие.

Но, тем не менее, и боль в горле, и першение, и кашель при поражении гортани, трахеи тоже могут встречаться, — пояснил врач.

Второй синдромом — интоксикационный. Он включает головную боль, ломоту в теле, повышение температуры, такие симптомы, по словам специалиста, характерны для любой инфекции.

Можно болеть, к примеру, парагриппом, аденовирусной инфекцией, риновирусной инфекцией, и эти проявления интоксикационного синдрома будут почти такими же, как при коронавирусной инфекции. Сергей Вознесенский

Симптомы коронаввируса иногда могут ощущать люди с повышенной тревожностью, которые склонны к депрессивным проявлениям.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали отличия симптомов COVID-19 от гриппа и простуды. Характерными симптомами для гриппа в ведомстве назвали упадок сил, боль в суставах и головную боль. При заражении COVID-19 они, по данным Роспотребнадзора, возникают реже. Также к отличительному симптому относится чихание, насморк, боль в горле и отдышка.

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