Газохранилище "Бозой" полностью реконструировано

Подземное газохранилище "Бозой" вышло на полную мощность.

После серьезной реконструкции, вышло на полную мощность крупнейшее на евразийском континенте подземное газохранилище "Бозой". В его задачи входит решение проблемы сезонной неравномерности потребления газа в осенне-зимний период.

С вводом в эксплуатацию Национальным оператором АО "КазТрансГаз" магистрального газопровода "Бейнеу-Бозой-Шымкент", газохранилище "Бозой" стало важной частью системы обеспечения природным газом потребителей Актюбинской, Костанайской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей.

Все работы по реконструкции проводились в два этапа. Сначала было пробурено и обустроено 36 новых эксплуатационных скважин, проложены шлейфы до сборных пунктов. Затем началась реконструкция самих сборных пунктов на участке "Жаманкоянкулак", а также реконструкция и строительство на участке "Жаксыкоянкулак" ПХГ "Бозой".

"Бозой" - это крупнейшее подземное хранилище газа на евразийском континенте, созданное на месте истощенного газового месторождения. Особенность хранилища в том, что состоит оно из двух участков - "Жаманкоянкулак", созданном в 1974 году и "Жаксыкоянкулак", этот участок был запущен в эксплуатацию в 1982 году. За годы непрерывной эксплуатации здесь был зафиксирован высокий износ оборудования и инфраструктуры.

После реконструкции участок "Жаманкоянкулак" сможет принять порядка 3 млрд. м3 и участок "Жаксыкоянкулак" 1 млрд. м3 товарного газа. Суточная производительность по отбору газа в пиковой период отопительного сезона будет достигать до 27 млн. м3/сутки.

Надо добавить, что газ под землей не только хранится, пред подачей его в магистральный газопровод производится его очистка и осушка. Для повышения качества газа в 2017 году газохранилище было дооснащено современной "Установкой осушки газа". Поскольку газ хранится в естественных условиях в подземных пластах глубиной 350-400 м, то он насыщается парами пластовых вод. Установка осушки газа позволяет максимально повысить качество голубого топлива.

Всего в Казахстане три подземных хранилища газа, эксплуатацией которых занимается АО "Интергаз Центральная Азия", входящая в группу компаний АО "КазТрансГаз". Кроме "Бозой", это газохранилища "Полторацкое" в Туркестанской области и "Акыртобе" в Жамбылской области, с суммарной проектной емкостью 650 млн. м3 активного газа.Оба хранилища находятся на юге Казахстана и являются важным элементом газоснабжения крупнейших городов страны – Алматы и Шымкента. При этом эксплуатируются они уже долгие годы и расположены в густонаселенной пограничной зоне. Поэтому, повышение уровня безопасности их работы уже сейчас является приоритетной задачей для газового оператора.

Надежная работа модернизированных ПХГ будет способствовать стабилизации потребления газа в отопительный сезон, а в случае непредвиденных ситуаций сможет на время обеспечить газом южные регионы страны в максимально короткие сроки.

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