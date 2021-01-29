Шпекбаев раскритиковал фото чиновников с курортов

Скромность должна перейти в разряд императивных норм поведения госслужащих.

Скромность должна перейти в разряд императивных норм поведения госслужащих и членов их семей, заявил на коллегии ведомства глава Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает корреспондент zakon.kz.

Мы должны понимать, что исключительно ограничительными мерами не сможем изменить порочную психологию чиновников, обусловленную стремлением к роскошному образу жизни. Семейные фотографии с фешенебельных курортов, шоппинг в дорогостоящих брендовых магазинах, люксовые аксессуары, шкуры краснокнижных животных и представительские автомобили – все это в мгновение ока становится достоянием социальных сетей и закономерно вызывает критику граждан, — заявил Шпекбаев.

Он добавил, что скромность должна перейти в разряд императивных норм поведения госслужащих. Прежде всего речь идет о чиновниках, занимающих руководящие должности, и членах их семей.

В этом направлении мы должны выстроить системную работу, в которую будет вовлечено в буквальном смысле все общество, — отметил глава Агентства.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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