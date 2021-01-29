Госсеть радиовещания будут развивать в приграничных территориях - Балаева

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Конкурс на радиочастоты уже объявлен.
В Казахстане разработана Дорожная карта по развитию государственной сети радиовещения в приграничных территориях. Об этом сообщила на заседании коллегии Министерства информации и общественного развития РК глава ведомства Аида Балаева, передает корреспондент zakon.kz.
По словам Балаевой, в нынешнем году перед ведомством стоят серьезные задачи.
Самые главные из них – обеспечение информационной безопасности государства и информационно-идеологическая работа, - сказала она.
Министр добавила, что в качестве одного из направлений уже начата работа по приграничным территориям, где этот вопрос всегда стоял остро.
Разработана Дорожная карта по развитию государственной сети радиовещания в приграничных территориях. Конкурс на радиочастоты уже объявлен. Понятно, что в приоритетном порядке будут рассматриваться программы информационно-аналитической направленности, - заключила глава МИОР.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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