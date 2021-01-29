В Казахстане НПО будут финансировать по-новому

Новые правила исключают не нужные бюрократические проволочки и барьеры для творческой реализации соцпроектов.

Для неправительственных организаций Казахстана разработаны новые правила грантового финансирования. Об этом сообщила на заседании коллегии министерства информации и общественного развития РК глава ведомства Аида Балаева, передает корреспондент zakon.kz.

В уходящем году нам удалось поднять на качественно новый уровень работу с институтами гражданского общества. Это стало возможным благодаря конкретным механизмам обратной связи, которые мы применяли в нашей работе. Их достаточно много. Приведу лишь один пример: с первых дней мы учредили при министерстве постоянно действующий круглый стол, - сообщила Балаева.

По ее словам, в рамках этого мероприятия обсуждаются не только самые актуальные вопросы, волнующие общество, но и вырабатываются очень полезные и нужные гражданские инициативы.

Состоятельность этих инициатив доказала и работа ІХ Гражданского форума, который в 2020 году прошел особенно содержательно. Должна отметить, что в целях реализации рекомендации форума в рамках пакета предложений, поступивших от НПО, нами завершена разработка новых Правил грантового финансирования. Согласно им были сняты многие вопросы, касающийся не нужных бюрократических проволочек и барьеров для творческой реализации социальных проектов, - пояснила министр.

Она добавила, что задача на этот год - эффективная реализация данного документа в условиях тесного партнерства с представителями гражданского общества.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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