Балаева: Новый закон о СМИ планируют разработать и принять в 2022 году

Сейчас идет работа над новыми правилами госинформзаказа.

В 2022 году планируется разработать и принять новый закон о СМИ. Об этом рассказала на заседании коллегии Министерства информации и общественного развития РК глава ведомства Аида Балаева, передает корреспондент zakon.kz.

Хочу отметить работу над новыми правилами предоставления государственного информационного заказа, а в перспективе - принятие качественно нового закона о СМИ. Здесь конечная цель - формирование законодательно обеспеченных механизмов единой информационной политики государства. Полагаю, что в этом году концепция законопроекта получит широкое обсуждение с тем, чтобы разработать и принять новый закон о СМИ уже в 2022 году, - сообщила Балаева.

Также она добавила, что в минувшем году министерство взяло курс на повышение квалификации и переквалификации журналистов, а также развитие отраслевой журналистики. Сейчас эти намерения уже реализовываются.

Буквально с 8 февраля первые 50 журналистов начнут специализироваться по медицинской тематике на базе КазНМУ им. Асфендиярова. С 15 февраля не менее 50 журналистов будут повышать знания в религиозной сфере на базе ЕНУ им. Л.Гумилева, а с 22 февраля для еще 50 журналистов занятия начнутся по экологической тематика на базе КазНУ им. Аль-Фараби. Аналогичная работа будет проведена и с другими вузами в аграрной, правовой, экономической и социально-трудовой сферах, - заключила министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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