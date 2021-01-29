Сколько принес Антикор в казну государства в 2020 году

В прошлом году количество зарегистрированных коррупционных преступлений снизилось на 5%.

Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев рассказал об экономическом эффекте работы ведомства в 2020 году на заседании коллегии, передает zakon.kz.

Он отметил, что системная работа по мониторингу госзакупок, внешним анализам коррупционных рисков и проектной деятельности позволила предотвратить нерациональное использование бюджетных средств еще на 40,9 млрд тенге.

Таким образом экономический эффект работы Агентства за 2020 год составил 95,6 млрд тенге. Мы не должны останавливаться на достигнутом, каждый наш сотрудник должен работать в режиме максимальной эффективности. Алик Шпекбаев.

Он также отметил, что благодаря системной превентивно-профилактической работе в прошлом году количество зарегистрированных коррупционных преступлений снизилось на 5%.

В период с 2017 по 2020 год регистрация сокращена и вовсе на 11%, что свидетельствует об устойчивой тенденции снижения количества коррупционных преступлений, - заключил Шпекбаев.

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