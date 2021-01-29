Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Какая погода ждет казахстанцев в выходные дни

Фото: pxhere.com 29 января 2021, 12:07

Местами по республики будут наблюдаться туманы.

В РГП "Казгидромет" предоставили погоды на 30 января – 1 февраля, сообщает zakon.kz.

Фронтальные разделы будут оказывать свое влияние на северо-западные, западные и южные регионы республики. Ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололедные явления, а также усиление ветра. На остальной территории Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков, - сообщили в ведомстве.

Местами по республики будут наблюдаться туманы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Врач рассказала о "побочке" от вакцины
ОАЭ предоставят иностранцам право получить гражданство