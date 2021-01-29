Какая погода ждет казахстанцев в выходные дни

Приложение zakon.kz
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Местами по республики будут наблюдаться туманы.
В РГП "Казгидромет" предоставили погоды на 30 января – 1 февраля, сообщает zakon.kz.
Фронтальные разделы будут оказывать свое влияние на северо-западные, западные и южные регионы республики. Ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололедные явления, а также усиление ветра. На остальной территории Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков, - сообщили в ведомстве.
Местами по республики будут наблюдаться туманы.
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