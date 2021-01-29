Санитарными постами закрыли два села в Павлодарской области

Постановление вступает в силу с 00 часов 00 минут 29 января 2021года по 00 часов 00 минут 12 февраля 2021 года.

Заместитель главного государственного санитарного врача Павлодарской области подписал новое постановление от 28 января 2021 года "О введении строгих ограничительных карантинных мер на территории с.Коктобе и с.Кентубек Майского района", передает zakon.kz.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19, по решению штаба Майского района установить санитарные посты в селах Коктобе и Кентубек, - говорится в документе.

Кроме того, ограничиваются перемещения через санитарные посты с 07:00 часов до 20:00 часов (перемещение при наличии справки работадателя произвольной формы, заверенной печатью), в том числе в пешем порядке, за исключением:

въезд лиц, постоянно проживающих в населенном пункте; аварийных, медицинских служб, правоохранительных органов, санитарно-эпидемиологической службы, природоохранных, ветеринарных служб, дорожно-ремонтных служб; сотрудников организаций жизнеобеспечения населения; лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям, с сопровождающими лицами (не более 2-х, в том числе водитель); лиц, находившихся на лечении и под наблюдением в карантинных стационарах, с сопровождающими лицами (не более 2-х, в том числе водитель); транспорт с продуктами питания, медикаментами, товарами, оборудованием и материалами для обеспечения хозяйственной жизнедеятельности района, твёрдым, жидким топливом и ГСМ;

На санитарных постах будет обеспечено проведение бесконтактной термометрии и опрос с соблюдением дистанцирования на наличие симптомов респираторных заболеваний и признаков, не исключающих короновирусную инфекцию.

При выявлении с подозрением на инфекционные заболевания, в том числе COVID-19 (наличие респираторных признаков) предусмотрен вызов скорой помощи по телефону "103". Жителям сел предписано:

обязательное ношение медицинских или тканевых масок (с заменой каждые 2часа) при нахождении в общественных местах, в такси, за исключением детей в возрасте до пяти лет. при посещении объектов, а также на рабочих местах соблюдать следующее: исключить рукопожатие, соблюдать социальную дистанцию не менее 2-х метров между людьми, обеспечить правильное ношение защитных масок; соблюдать личную гигиену (мытье рук с моющими средствами, использовать санитайзеры (антисептики для рук), соблюдать этикет чихания и кашля; ограничение выхода на улицу лиц старше 65-ти лет (за исключением случаев необходимости); при появлений первых симптомов респираторной инфекции (насморк, чихание, температура) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой медицинской помощи по номеру 103 и мобильной бригады РБ; при проведении похоронных мероприятий не допускать скопления более 10-ти человек, с соблюдением дистанции не менее 2-х метров, массочного режима;

Также введен запрет передвижения внутри сел с 20:00 часов до 07:00 часов.

Постановление вступает в силу с 00 часов 00 минут 29 января 2021года по 00 часов 00 минут 12 февраля 2021 года.

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