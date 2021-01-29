Джигурда рассказал, зачем спустился в ад шоу-бизнеса

От высоких материй он в итоге перешел к банальной истине.

Несмотря на возраст, российский актер Никита Джигурда постоянно хайпует. Тем не менее. сам он не считает себя, Анастасию Волочкову и Алексея Панина фриками, передает zakon.kz.

Джигурда заявил, что вытворяет разные вещи не ради хайпа, а с благими намерениями.

Фрики действуют ради хайпа, а насчет меня, когда называют фриком, это неверное толкование массового сознания. Я, имея высшее образование актерское и режиссерское, держу сверхзадачу...я сознательно спустился в ад шоу-бизнеса, чтобы играть по своим правилам, - сказал Джигурда в интервью Алене Жигаловой.

Впрочем, от высоких материй он в итоге перешел к банальной истине. Все дело в деньгах.

Если я начну разговаривать серьезно, без эпатажа...до этого я приходил и умные речи толкал.. не интересно, рейтингов нет,- заключил Никита Джигурда.

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