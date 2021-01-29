Шавкат Рахмонов высказался о дебюте своей сестры в NFC

Он принимал участие в ее подготовке.

Спортсмен из Казахстана, выступающий в сильнейшей лиге смешанных единоборств UFC, Шавкат Рахмонов, высказался по поводу занятий этим же видом спорта своей сестры, передает zakon.kz со ссылкой на Деловой Казахстан.

Сестра Шавката - Сора Рахмонова, проведет дебютный поединок в NFC-28 с кыргызстанкой Бегайым Акбалаевой.

Я очень сильно переживаю за Сору, даже больше, чем за себя. Но я знаю, у нее есть огромный талант и у нее получится дебютировать профессионально. Желаю ей удачи, и я верю в неё, - поделился своими переживаниями Рахмонов.

Сама Сора рассказала, что хоть и тренировалась отдельно, брат тоже принимал участие в ее подготовке.

Добавим, что в лиге NFC в каждой весовой категории будет 10 бойцов: 4 из Казахстана, 6 из-за рубежа, в частности Узбекистана, Кыргызстана, России, Дагестана, Чеченской Республики и Бразилии.

Сегодня наши бойцы уже зарабатывают по 2 миллиона тенге. В будущем при серийных победах, максимально зрелищных боях и медийности бойцы будут иметь возможность зарабатывать от 5 до 8 миллионов тенге, - отметил руководитель лиги Нурбек Карабала.

Кроме того, по его словам, предусмотрены бонусные выплаты в размере 500 000 тенге за лучший нокдаун и лучший бой вечера.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!