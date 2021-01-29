Женщина родила и выбросила ребенка в Атырауской области

Начато расследование.

В Атырауской области 35-летняя женщина сразу после родов выбросила новорожденного в мусорный бак, передает zakon.kz.

"Ак жайык" сообщает, что это произошло 24 января. У женщины открылось кровотечение, приехавшие на вызов медики установили, что она совсем недавно родила. Однако новорожденного в доме не оказалось, поэтому врачи вызвали полицию. Вскоре уже мертвого ребенка нашли в ста метрах от дома в мусорном баке. Ребенок был полноценным и биологически развитым.

У женщины есть муж и четверо детей. Но эту беременность она скрыла от медиков и родила в туалете у себя дома.

По этому факту возбуждено уголовное дело, проводится следствие.

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