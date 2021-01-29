Появилось еще одно видео из "дворца Путина"

Имя владельца данного дворца до сих пор не известно.

Телеграмм-канал Mash показал, как выглядит "Дворец Путина" в Геленджике изнутри, сообщает zakon.kz.

По словам главного редактора издания Максима Иксанова, фасад здания полностью завершен.

Внутри 16 комнат, строительство которых находится на начальном этапе, - сказал он.

Имя владельца данного дворца до сих пор не известно.

19 января было опубликовано расследование фонда Навального о "дворце Путина". Фонд борьбы с коррупцией (признан в России "иностранным агентом") утверждает, что резиденция президента России площадью 68 гектаров на мысе Идокопас была построена в 2010 году, ее стоимость составляет около миллиарда долларов, на ее территории есть подземный ледовый дворец, церковь, 80-метровый мост "для подхода к чайному домику", тоннель для спуска из дворца к морю. Утверждается, что дворец сейчас ремонтируется, поскольку он пострадал из-за плесени, и в ходе ремонта строятся новые объекты.

Владимир Путин сообщил, что не смотрел фильм оппозиционера Алексея Навального про дворец в Геленджике, так как у него нет времени. Но пролистал видеоподборки из фильма. Российский лидер заявил, что ничего из того фильма не принадлежит ни ему, ни его родственникам.

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