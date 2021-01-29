Названо условие ослабления карантина в Алматы

Озвучил главный санврач

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин ответил на вопрос, когда могут снова ослабить карантин в мегаполисе, передает zakon.kz.

С 1 февраля в Алматы ужесточают карантин. Сокращается время работы ресторанов, кафе, ТРЦ, базаров, запрещается работа театров, кинотеатров. Когда отменят новые ограничения, ответил главный санврач города.

Нам нужно выйти из красной зоны, тогда будем рассматривать вопрос по переводу ограничений к тем, которые предусмотрены для желтой зоны. Сейчас в Алматы динамика заболеваемости резко сокращается в течение 3 последних дней. Если помощь будет от населения по соблюдению карантина, если вместе поработаем по соблюдению карантина, то в самое ближайшее время можем выйти из красной зоны. Стоим сейчас на границе красной и желтой зон, - сказал Бекшин в эфире Atameken business.

Главный санврач мегаполиса заявил, что сейчас заболевших коронавирусом выявляют благодаря налаженной системе ПЦР-тестирования.

Бессимптомные выявляются при скринингах, обследовании близких контактов. Все выявляются при ПЦР-диагностике, кто-то сам обращается. 14 300 тестов у нас суточная мощность у 22 лабораторий. В резерве доведем число тестов до 23 тыс. в сутки, но потребности такой пока нет. Примерно 2 тыс. в сутки тестов - само население обращается. В городе около 5 тыс. исследований ежедневно в сутки проводится, - добавил Бекшин.

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