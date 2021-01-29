Бекшин дал телефон для жалоб на работодателей, не любящих дистанционку

Он попросил звонить.

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин пояснил пункт своего постановления о переводе 80% сотрудников на удаленный формат, передает zakon.kz.

Бекшин заявил, что в данном случае санврачи обращаются к руководителям предприятий.

Есть объекты, которые в силу технологических процессов – строители, промышленные, организации транспорта, они объяснили что невозможно сокращать число сотрудников из-за особенностей производства. А вот мелкие – офисы и так далее... Число мониторинговых групп ограничено, поэтому вопрос ставим перед руководителями - если есть возможность... (перевести на удаленку), - сказал Жандарбек Бекшин в эфире Atameken business.

Главный санврач признал, что руководители не идут на удаленный формат работы.

В этом случае можно звонить в комиссию 621272, мы рассмотрим эти вопросы. Тотальных проверок нет, невозможно, мы больше следим за местами скопления людей. Но если будет несогласие руководителей, можно информировать нас, - посоветовал Бекшин.

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