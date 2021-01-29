Названы различия в симптомах британского штамма COVID-19

Были опрошены 6 тысяч жителей Англии.

"Британскому" штамму коронавируса более присущи такие симптомы, как кашель, сильная усталость, боль в горле и мышцах, а вот потеря обоняния менее выражена, чем у "китайского" варианта. Об этом сообщает Национальная статистическая служба Великобритании на основании обработки данных 6 тысяч жителей Англии, у которых был выявлен Covid-19, передает zakon.kz со ссылкой на МВК.

Из группы численностью 3,5 тысяч человек, заразившихся британским штаммом:

- 35% кашляли- 32% испытывали усталость- 25% жаловались на боль в мышцах и в целом в теле- 21,8% испытывали боль в горле

Из группы численностью 2,5 тысячи человек, заразившихся старым штаммом:

- 28% кашляли- 29% испытывали усталость- 21% жаловались на боль в мышцах и в целом в теле- 19% испытывали боль в горле⠀Выяснилось, что у 16% заразившихся новым штаммом пропала вкусовая чувствительность, а 15% потеряли обоняние. Это меньше, чем у людей со старым штаммом (18% в обоих случаях).

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