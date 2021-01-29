Туман и гололед. Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана 

Приложение zakon.kz
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Также ожидается ветер.
30 января в четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.
В Карагандинской области местами ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный, местами 15-20 м/с.
В Акмолинской области местами ожидается туман.
В Актюбинской области местами ожидается туман. Ночью местами ожидается гололед, ветер юго-восточный, восточный 16 м/с.
В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед. В Уральске ночью и утром ожидается туман.
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