Парень решил повеситься в беседке после ссоры с девушкой

Это было в Шымкенте.

Полицейские Шымкента сумели предотвратить суицид. Как выяснилось, молодой парень хотел покончить жизнь после ссоры с девушкой, передает zakon.kz.

Инцидент произошел вечером 28 января. О пропаже молодого парня экипажу патрульной полиции на перекрестке улиц Аргынбекова и Казиева сообщили его друзья.

После данного сообщения, полицейские в составе двух автопатрулей незамедлительно прибыли в парк и начали прочесывать всю его территорию. Сотрудникам полиции удалось найти парня возле беседки. Полицейские начали с ним диалог. В момент, когда стражи порядка подошли близко, парень поднялся на перила, надел петлю на шею и спрыгнул. Благодаря слаженной работе и профессионализму сотрудники Алибек Асылбеков, Турар Молдахожаев, Мухит Утеулиев и Ескендир Абдукаримов успели спасти его, подняли, оборвав веревку и спустили вниз, - рассказали в пресс-службе Департамента полиции Шымкента.

Молодой человек в дальнейшем был доставлен в медицинское учреждение. В ходе проверки полицейские выяснили, что парень решился на отчаянный шаг из-за ссоры с девушкой.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!