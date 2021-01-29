Названы риски для экономики Казахстана после пандемии

Эксперты сошлись во мнении о безотлагательности решения затянувшихся проблем.

Сохраняются значительные риски ухудшения ситуации ввиду неравномерного восстановления мировой экономики и более высоких долговых рисков на мировом финансовом рынке. В то же время, не исключен рост экономики нашей страны на 2,5% в 2021 году. Эти ключевые выводы недавнего Доклада Всемирного банка по экономике Казахстана "Медленное восстановление после кризиса COVID-19" , обсуждались на онлайн-мероприятии с участием национальных экспертов, передает zakon.kz.

Эксперты подчеркивают, что спад экономики нанесет сильный удар по наиболее уязвимым слоям населения. Пандемия серьезно затронула секторы розничной торговли, гостиничного бизнеса, оптовой торговли и транспорта, на которые приходится около 30% занятости в городах. Однако самое сильное потрясение испытает сельское население. По оценкам, уровень бедности в Казахстане может вырасти до 12-14% в 2020 году от предкризисного уровня в 6% в 2016 году.

Наиболее значительный рост числа бедных ожидается в сельской местности, что грозит увеличением неравенства в Казахстане. Средний рост ВВП страны снижался после каждого экономического кризиса, что отягощалось стагнацией производительности и чрезмерной зависимостью от углеводородов. Следовательно, Казахстану как никогда необходимо сосредоточить внимание на проведении реформ для инклюзивного восстановления экономики и повышения производительности, а также на обеспечении эффективности государственных программ, - отметил постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Жан-Франсуа Марто,

В то же время председатель правления Корпоративного фонда "NAC-Analytica" Актоты Айтжанова выразила более оптимистичную позицию в отношении перспектив роста, заявив, что "с учетом предположений о цене на нефть и мировой торговле, реальный ВВП Казахстана, как ожидается, сократится на 2,5% в 2020 году, прежде чем восстановится на 4,0% в 2021 году. Ожидается, что объем внутреннего производства в третьем квартале 2021 года выйдет на уровень до начала пандемии".

Эксперты обсудили поддержку, оказываемую компаниям и уязвимым домохозяйствам. В этом отношении Олжас Худайбергенов, учредитель и старший партнер Центра стратегических инициатив (CSI), подчеркнул, что меры по поддержке экономики Казахстана во время пандемии не должны быть краткосрочными. Нужно исходить из того, что воздействие пандемии будет продолжаться еще 2-3 года.

Эксперты сошлись во мнении о безотлагательности решения затянувшихся проблем, снижающих рост производительности, и повышения качества социальных мер по защите наиболее уязвимых слоев населения.

Данный выпуск экономического доклада по Казахстану подготовлен в рамках полугодовой серии докладов, посвященных мониторингу социально-экономической ситуации в Казахстане.

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