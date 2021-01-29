Казахстанцев предупредили о рассылках мошенников по пенсионным накоплениям

ЕНПФ предупреждает и не рекомендует переходить по подозрительным ссылкам на незнакомые сайты и просит проверять информацию только на официальном сайте фонда.

Вкладчики ЕНПФ стали сообщать о том, что подвергаются фишинговым атакам со стороны мошенников, в письмах которых рассылается одобрение о целевом использовании пенсионных накоплений с прикрепленными ссылками на сайты с подозрительной активностью, передает zakon.kz.

Единый накопительный пенсионный фонд официально заявляет о том, что не совершает рассылки следующего содержания – "О передаче части пенсионных накоплений на специальный счет АО "Жилстройсбербанк Казахстана" (нынешний АО "Отбасы банк")".

ЕНПФ также не осуществляет никакие иные рассылки сообщений касательно перевода единовременных пенсионных выплат вкладчикам (получателям) и не запрашивает никакие персональные данные вкладчика, - говорится в сообщении фонда.

В связи с чем ЕНПФ предупреждает и не рекомендует переходить по подозрительным ссылкам на незнакомые сайты и просит проверять информацию только на официальном сайте ЕНПФ www.enpf.kz и интернет-ресурсах банков, являющихся уполномоченными операторами.

Фишинг - вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям. Это достигается путем проведения массовых рассылок электронных писем от имени популярных брендов, а также личных сообщений внутри различных сервисов, например, от имени банков или внутри социальных сетей. В письме часто содержится прямая ссылка на сайт, внешне неотличимый от настоящего, либо на сайт с редиректом. После того как пользователь попадает на поддельную страницу, мошенники пытаются различными психологическими приёмами побудить пользователя ввести на поддельной странице свои логин и пароль, которые он использует для доступа к определённому сайту, что позволяет мошенникам получить доступ к аккаунтам и банковским счетам.

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