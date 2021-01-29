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Токаев принял Бекетаева

Фото: akorda.kz 29 января 2021, 18:03

Глава государства заслушал доклад об основных итогах работы министерства юстиции за прошлый год.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра юстиции Марата Бекетаева, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об основных итогах работы министерства юстиции за прошлый год.

Марат Бекетаев проинформировал Президента о ходе разработки законопроектов, их правовой экспертизе, а также о работе по оказанию правовой помощи гражданам и представителям бизнеса.

Министр сообщил, что в настоящее время реализуется ряд инициатив по регулированию деятельности адвокатов и юридических консультантов, цифровизации их услуг, повышению профессиональной квалификации специалистов данной сферы и развитию дисциплинарных функций.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил Марату Бекетаеву продолжить работу по обеспечению качественной подготовки законопроектов, а также на высоком уровне реализовать инициативы по оказанию правовой помощи гражданам и предпринимателям.

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