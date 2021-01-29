Врачи развеяли опасения казахстанцев об отечественной вакцине

По словам профессора, казахстанская вакцина выгодно отличается от российской "Спутник V", которую необходимо хранить при температуре минус 20 градусов, и американской "Pfizer", которую хранят в минус 70 градусах.

Казахстанские врачи высказали свое мнение о безопасности отечественной вакцины от коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.

Я не как патриот, а как специалист, который занимался вакцинацией, могу сказать, что у меня больше предпочтение к казахстанской вакцине. В первую очередь, из-за ее технологичности. Эта вакцина инактивированная, она не требует особого температурного режима при хранении и транспортировке. То есть обычный бытовой холодильник может использоваться для ее хранения. профессор, консультант Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга при Министерстве здравоохранения Алим Акимбаев

По его словам, казахстанская вакцина выгодно отличается от российской "Спутник V", которую необходимо хранить при температуре минус 20 градусов, и американской "Pfizer", которую хранят в минус 70 градусах. Для транспортировки таких вакцин необходимо специальное оборудование, что не совсем удобно.

Второе - это спектр антигенного набора в казахстанской вакцине. Сейчас появляются новые типы коронавирусной инфекции, и нам необходимо, чтобы вакцина могла создать иммунитет ко всем мутированным формам коронавируса. Именно казахстанская вакцина перспективна в этом отношении, - отметил профессор.

Заместитель директора филиала Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга при Министерстве здравоохранения Манар Смагул также считает, что стоит доверять качеству казахстанской и российской вакцины "Спутник V", которую в ближайшее время поставят в Казахстан.

К производству и выпуску вакцины очень высокие требования, независимо от того, как быстро они разрабатывались. Доверяю или нет, тут уже сугубо мое личное мнение. Если вакцина пошла на массовое производство, на массовое использование, то она уже отвечает всем требованиям безопасности. Центры, которые производят вакцины, отвечают мировым стандартам по обеспечению безопасности. Доверять качеству вакцины стоит, - добавила она.

Напомним, с 1 февраля в Казахстане стартует массовая вакцинация от коронавируса.

В начале февраля в Казахстан поставят первую партию "Спутник V" российского производства в объеме до 20 тыс. доз. Это будет разовый ввоз по договоренности с Россией.

С 15 февраля будет зарегистрирована вакцина "Спутник V" производства Карагандинского фармацевтического комплекса. Готовится партия в объеме 90 тыс. доз.

Также на первом этапе будет подготовлено 2 млн доз вакцины "QazCovid-in" отечественного производства.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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