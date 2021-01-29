Уставный капитал KazakhExport увеличат на 5 млрд тенге

На сегодня уставный капитал АО "ЭСК "KazakhExport" составляет 100,1 млрд тенге, собственный капитал - 109,6 млрд тенге.

В Нур-Султане состоялось очередное заседание Совета директоров АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport", передает zakon.kz.

На заседании рассмотрен ряд рабочих вопросов, в том числе о размещении 100 простых акций АО "ЭСК "KazakhExport" в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения.

Советом директоров принято решение: разместить 100 простых акций в пределах количества объявленных акций Общества по цене размещения (реализации) 50 млн тенге за одну простую акцию на сумму 5 млрд тенге, путем реализации права преимущественной покупки акций Единственным акционером Общества - АО "НУХ "Байтерек".

Увеличение уставного капитала Общества на 5 млрд тенге в 2021 году позволит обеспечить достаточный уровень устойчивости в рамках принятых страховых обязательств.

Средства по увеличению уставного капитала Общества предусмотрены Законом Республики Казахстан от 02 декабря 2020 года № 379-VІ ЗРК "О республиканском бюджете на 2021-2023 годы".

На сегодня уставный капитал АО "ЭСК "KazakhExport" составляет 100,1 млрд тенге, собственный капитал - 109,6 млрд тенге.

Справочно:

АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" (входит в структуру АО "НУХ "Байтерек") - подведомственная организация Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан по продвижению экспорта несырьевых товаров и услуг. Миссией АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" является поддержка роста экспорта несырьевых товаров, работ, услуг в приоритетных секторах экономики и формирование практики финансово-страховой и нефинансовой поддержки казахстанских предприятий. Председателем Совета директоров АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" является министр торговли и интеграции Республики Казахстан Султанов Бахыт Турлыханович.

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