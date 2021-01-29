Лукашенко считает, что страны СНГ извлекли уроки после протестов в Беларуси

Лукашенко обратил внимание на то, что страны СНГ находятся в зоне интересов многих крупных мировых игроков.

После протестных акций в Беларуси в прошлом году многие страны СНГ сделали соответствующие выводы и более внимательно относятся к вопросам безопасности. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает zakon.kz со ссылкой на БЕЛТА.

После Беларуси уже расхлябано к этим вопросам не относятся. Особенность вторжения, как вы сказали (очень точно сказано), в Беларусь была связана с тем, что удар был нанесен по сильному монолитному государству. Наносился удар по стабильному, сильному монолитному государству. Это была проверка: если в Беларуси пройдет, значит, пройдет и в других, - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что в Беларуси не было оснований для цветных революций, как в Армении или Украине.

Хотели в Беларуси осуществить блицкриг, чтобы получить трамплин для наступления против России, перманентного или как в 41-м году - как получилось бы. Не затормози их здесь, они бы ринулись и туда, уже современным образом, через соцсети, - сказал он.

Александр Лукашенко также прокомментировал последние события в России.

Это первый звонок. И бьют так же, как у нас, по основным фигурам, по вертикали власти, которую Россия выстроила в принципе такую же, как и в Беларуси. Это начало. Будут потихоньку качать. И в зависимости от массовости процессов будет их интенсивность. В сентябре думские выборы, и к этому будут готовить общество. Кто-то помнит стрельбу по Белому дому в России, кому-то неймется, и кто-то думает, что это повторится. Никогда это не повторится. Я знаю руководителей России, они сумеют этому противостоять, - сказал он.

Лукашенко обратил внимание на то, что страны СНГ находятся в зоне интересов многих крупных мировых игроков.

Мы находимся в зоне интересов Соединенных Штатов Америки и Евросоюза в целом. Как я до выборов говорил, мы просто на разрыв, нас разрывают. И не дай бог оказаться ареной войны, где будут решаться не наши вопросы. Этого допустить нельзя. Точно так понимает это Россия и другие постсоветские республики, и никто не расслабляется", - подчеркнул он.

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