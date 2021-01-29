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Склад загорелся в Нур-Султане. Его тушат 62 человека

Фото: ДЧС Нур-Султана 29 января 2021, 18:58

На данный момент жертв и пострадавших нет.

Склад по хранению электрических кабелей, двигателей и электротехники загорелся в Нур-Султане, передает zakon.kz со ссылкой на столичный ДЧС.

Пожарные подразделения выехали на место вызова в 15:47. По прибытию в 16:01 минуту было установлено, что предварительно происходит горение электрических кабелей и утеплителя с чердачного помещения.

Помещение состоит из двух частей, первой из которых является производственным цехом по ремонту оборудования электровозов, вторая часть - складское помещение по хранению электрических кабелей, двигателей и электротехники.

На месте в тушении пожара работают пожарные по повышенному номеру вызова в составе 62 человека личного состава и 14 единиц техники.

На данный момент жертв и пострадавших нет.

Пожар локализован в 17:52.

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