Склад загорелся в Нур-Султане. Его тушат 62 человека

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На данный момент жертв и пострадавших нет.
Склад по хранению электрических кабелей, двигателей и электротехники загорелся в Нур-Султане, передает zakon.kz со ссылкой на столичный ДЧС.
Пожарные подразделения выехали на место вызова в 15:47. По прибытию в 16:01 минуту было установлено, что предварительно происходит горение электрических кабелей и утеплителя с чердачного помещения.
Помещение состоит из двух частей, первой из которых является производственным цехом по ремонту оборудования электровозов, вторая часть - складское помещение по хранению электрических кабелей, двигателей и электротехники.
На месте в тушении пожара работают пожарные по повышенному номеру вызова в составе 62 человека личного состава и 14 единиц техники.
На данный момент жертв и пострадавших нет.
Пожар локализован в 17:52.
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