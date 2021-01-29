Приватизация и Народное IPO. Токаев высказался о богатствах страны для граждан

Необходимо, чтобы каждый казахстанец имел возможность получить часть национального богатства - Президент.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости возобновить программу "Народное IPO", реализуя акции физическим лицам, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Об этом он заявил в ходе презентации проекта Плана приватизации на 2021-2025 годы на заседании Высшего cовета по реформам.

В соответствии с ранее данным поручением Главы государства перечень организаций, которые будут полностью или частично переданы в частный конкурентный сектор, был расширен со 176 до 736.

Передача в конкурентную среду активов на 5 трлн тенге позволит сократить присутствие государства в экономике до 14%. При этом будет обеспечено привлечение стратегических инвесторов, сохранен и расширен доступ МСБ к услугам приватизируемых компаний.

Остановившись на перспективах снижения доли государства в экономике, Токаев напомнил об опыте предыдущих подобных кампаний, когда приватизация значительной части объектов была перенесена на более поздний срок либо вовсе отменена.

Важно четко следовать плану. Здесь необходима жесткая позиция Правительства. Нельзя допустить, чтобы приватизация приводила к возникновению частных монополий, и, как следствие, к общественному недовольству. Требуется обеспечить транспарентность и справедливость процесса приватизации, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства дал поручение Правительству выработать механизм общественного мониторинга за реализацией объектов. Наряду с этим он заявил о необходимости максимально использовать инструменты IPO, отметив приоритетность этого механизма в вопросе приватизации.

Следует возобновить программу "Народное IPO", реализуя акции в первую очередь физическим лицам - гражданам Казахстана. Необходимо, чтобы каждый гражданин нашей страны имел возможность получить часть национального богатства, - подчеркнул Президент.

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