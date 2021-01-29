Токаев: Нацплан закладывает ключевые ориентиры и цифровые параметры развития страны

Представленный Правительством проект Национального плана развития Республики Казахстан до 2025 года состоит из 12 стратегических направлений по основным блокам развития: институциональному, экономическому и социальному.

Президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание Высшего cовета по реформам, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Во дворце "Акорда" под председательством Главы государства состоялось третье заседание Высшего cовета по реформам.

В повестку дня мероприятия вошли вопросы разработки Национального плана развития Республики Казахстан до 2025 года, новой Системы государственного планирования, Концепции развития государственного управления до 2030 года, Плана приватизации на 2021-2025 годы, а также пакета срочных реформ и проведения национальной переписи населения.

Представленный Правительством проект Национального плана развития Республики Казахстан до 2025 года состоит из 12 стратегических направлений по основным блокам развития: институциональному, экономическому и социальному.

Ключевыми результатами Плана развития должны стать выход на траекторию роста на уровне более 5% к 2025 году, увеличение доли МСБ в ВВП до 35%, объема инвестиции в основной капитал – до 30% от ВВП, несырьевого экспорта – в 2 раза до 41 млрд тенге, производительности труда – на 45%.

Меры по повышению уровня и качества жизни казахстанцев будут способствовать увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет.

Планируется улучшить позиции Казахстана в международных рейтингах (по показателям знаний учащихся, цифровой конкурентоспособности, индекса верховенства закона).

Комментируя данный документ, Президент отметил, что Национальный план закладывает ключевые ориентиры и цифровые параметры развития страны с учетом текущих глобальных тенденций. По его мнению, от качества его реализации будет зависеть, какой будет наша страна в среднесрочной перспективе. Поэтому неотъемлемой частью Нацплана должна стать подробная карта стратегических показателей – закрепление за каждым госорганом и крупной квазигосударственной организацией перечня конкретных показателей, которые они должны достичь за установленный период. Значения показателей не должны быть оторванными от реалий, но в то же время нельзя ставить легкодостижимые и не мотивирующие индикаторы.

В совокупности все индикаторы должны отражать достижение нашей главной цели – повышение уровня конкурентоспособности и вхождение в число наиболее развитых государств мира. Касым-Жомарт Токаев

Учитывая, что многие из предлагаемых реформ в рамках Национального плана развития потребуют внесения изменений в ряд законодательных актов, включая Предпринимательский, Бюджетный и Налоговый кодексы, Глава государства отметил необходимость конструктивного взаимодействия Правительства с Парламентом.

Депутатский корпус должен будет обеспечить всю необходимую законодательную базу для успешной реализации Нацплана, - отметил Президент.

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