Токаев дал поручения по проведению переписи населения

Токаев указал на недопустимости перегружать граждан большим количеством вопросов и оптимально подойти к проведению переписи.

Глава государства дал поручения по проведению переписи населения, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Перепись должна быть проведена в октябре текущего года, а уже к середине 2022 года Правительство должно опубликовать окончательные данные.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что эта масштабная акция позволит получить важнейшие аналитические данные, в том числе реальную численность населения, его возрастной, гендерный состав, степень урбанизации, уровень доходов и другие сведения, необходимые для принятия выверенных, обоснованных управленческих решений.

Поэтому Президент акцентировал внимание на важности содержательного наполнения опросников для получения максимальной отдачи.

При этом он указал на недопустимости перегружать граждан большим количеством вопросов и оптимально подойти к проведению переписи, широко применяя цифровые технологии, что особенно важно с учетом возможных ограничений в условиях пандемии.

Глава государства поручил создать специальную рабочую группу под председательством первого заместителя премьер-министра, которая займется решением основных организационных и содержательных вопросов подготовки и проведения переписи.

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