Вынесен приговор экс-начальнику колонии "Черный беркут"

Абилева обвинили по двум статьям Уголовного кодекса – 366-й (Получение взятки) и 287-й (Незаконное приобретение и хранение оружия).

Экс-начальнику колонии "Черный беркут" вынесли приговор, сообщает zakon.kz.

Как сообщает sputnik.kz, в Житикаринском районном суде прошли судебные заседания по делу Армана Абилева - бывшего начальника учреждения чрезвычайной безопасности УК-161/3, которое известно как "Черный беркут".

Абилева обвинили по двум статьям Уголовного кодекса – 366-й (Получение взятки) и 287-й (Незаконное приобретение и хранение оружия).

Бывшего начальника колонии приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности, то есть он будет содержаться без охраны, но под контролем и надзором администрации учреждения. Также осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

По материалам следствия было установлено, что, будучи начальником колонии, Абилев вымогал у осужденного Эдуарда Хана миллион тенге за общее покровительство. Причем делал этот через другого заключенного. С подробностями дела можно ознакомиться по ссылке.

В конце августа 2020 года стало известно о задержании Армана Абилева, который на тот момент был начальником "Черного беркута". Его подозревали в получении взятки в размере 1 миллиона тенге за "общее покровительство осужденному".

"Черный беркут" - учреждение чрезвычайной безопасности ДУИС Костанайской области. Здесь отбывают наказание особо опасные преступники.

В этой колонии отбывает наказание Владислав Челах, которого в 2012 году приговорили к пожизненному сроку за убийство 14 сослуживцев и егеря.

Также там отбывает срок "алматинский стрелок" Руслан Кулекбаев. За совершение теракта, повлекшего смерть 10 человек, а также покушение на убийство 3 граждан его приговорили в совокупности к 68 годам, пожизненному сроку и смертной казни.

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