Об отличиях COVID-19 и ОРВИ рассказал врач

Люди с повышенной тревожностью могут ощущать симптомы коронавируса, хотя при этом совершенно здоровы.

Врач-инфекционист доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал об отличиях COVID-19 и ОРВИ, передает zakon.kz со ссылкой на RT.

Для определённой ОРВИ характерно поражение какого-то одного отдела дыхательной системы. При коронавирусной инфекции чаще всего поражаются носовая полость и лёгкие, но тем не менее и боль в горле, и першение, и кашель при поражении гортани, трахеи тоже могут встречаться, - заявил он.

По его словам, при любой инфекции могут наблюдаться головная боль, ломота в теле, повышение температуры. В этом случае для постановки правильного диагноза требуются лабораторные исследования, считает Вознесенский.

Как отметил эксперт, люди с повышенной тревожностью могут ощущать симптомы коронавируса, хотя при этом совершенно здоровы.

В стационар попадает крайне мало людей с психосоматической патологией, — добавил он.

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