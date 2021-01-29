Серийная мошенница обманула жительниц Талдыкоргана на 9 млн тенге

В полицию города обратилось в общей сложности 19 потерпевших.

Полицейские разоблачили серийную мошенницу, обманувшую 19 женщин на общую сумму более 9 миллионов тенге, сообщает zakon.kz.

В январе текущего года в полицию Талдыкоргана обратилось в общей сложности 19 потерпевших с заявлениями в отношении 52-летней жительницы Талдыкорган, которая путем обмана завладела их деньгами в общей сумме 9 253 000 тенге. Все обращения зарегистрированы в ЕРДР по ст. 190 ч. 1 УК РК. Затем действия подозреваемой переквалифицированы по признаку неоднократности на ст. 190 ч. 3 п. 4 УК РК "Мошенничество, совершенное неоднократно". пресс-служба Департамента полиции Алматинской области

По словам заместителя начальника УП Талдыкоргана Сагыныша Абдраимова, в ходе предварительного расследования установлено, что подозреваемая, не имея возможностей, легко обещала всем своим жертвам представить за определенные суммы квартиры по государственной программе.

При этом суммы варьировались от 150 до 805 тысяч тенге. Полученные деньги она расходовала на собственные нужды. В отношении подозреваемой суд на период досудебного расследования избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Если кто-то еще пострадал от мошенников по аналогичной схеме, мы просим незамедлительно обратиться с заявлением в ближайший участок, - добавил он.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК, в интересах следствия, не разглашается.

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