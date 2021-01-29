Тренер ударил школьника в Алматинской области

По данному факту было начато досудебное расследование.

Тренер ударил юношу за грубость в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

26 января в дежурную часть Енбекшиказахского РУП поступило сообщение о доставлении в больницу 16-летнего подростка с диагнозом "ушиб костей носа". По данному факту было начато досудебное расследование по ст. 107 ч. 2 УК РК "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести". пресс-служба Департамента полиции Алматинской области

Как сообщил начальник УП Енбекшиказахского района Талгат Сейльханов, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Енбекшиказахского РУП по подозрению в совершении данного уголовного правонарушения был установлен 34-летний тренер потерпевшего, который пояснил, что в ходе уборки спортивного зала, где он работает тренером по боксу, к нему подошел одноклассник его учеников.

В ходе беседы с ним юноша начал грубо общаться, после чего тренер, не выдержав, ударил его по лицу. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК, в интересах следствия, не разглашается, - рассказал Сейльханов.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

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