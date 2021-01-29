Почему эпидситуация в Нур-Султане остается нестабильной

По словам главсанврача столицы, рост заболеваемости связан с несоблюдением ограничительных мер горожанами.

Эпидемиологическая ситуация в Нур-Султане остается нестабильной, сообщает zakon.kz.

Как передает официальный сайт акимата Нур-Султана, в столице наблюдается рост количества заболевших по сравнению с декабрем в 1,4 раза или на 41%. С такими данными на заседании Комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции в столице выступила главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова. Заседание прошло под председательством заместителя акима столицы Бахтияра Макена.

Спикер напомнила, что с начала января в городе зарегистрирован 3451 случай. Кроме того, с 16 января столица по эпидемиологической оценке находится в "красной зоне". Например, за прошедшие сутки в столице зарегистрировали 124 случая инфекции, выявлено 137 очагов.

По словам Бейсеновой, рост заболеваемости связан с несоблюдением ограничительных мер горожанами (посещение мест скопления людей, объектов торговли, проведение массовых мероприятий и не соблюдение режима карантина).

Также в ходе заседания участниками был обсуждены вопросы подготовки к вакцинации населения.

Вакцина - это специфические медицинские препараты, при введении которых в организме у человека вырабатываются антитела. Вакцина защищает организм человека. Министерством здравоохранения РК определены группы населения для вакцинации по приоритетности. Этапы вакцинации в столице начнутся с февраля текущего года.

Как рассказал заместитель акима Бахтияр Макен, все нарушители карантинного режима в столице будут привлекаться к ответственности, неоднократные нарушения фиксируются мониторинговыми группами и будут направлены в суд для дальнейшего приостановления деятельности.

В целях недопущения дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации заместитель акима города поручил мониторинговым группам при акиматах района города усилить проверочные мероприятия в местах повышенного риска заражения, в т.ч. в торговых центрах, рынках, увеселительных заведениях.

Отмечается, что на особом контроле - "злостные нарушители" ограничительных мер. На сегодня специализированным судом Нур-Султан вынесены решения о наложении административного штрафа и приостановлении деятельности 12 объектам предпринимательства.

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