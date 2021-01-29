Байгабулов отметил, что это схема позволяет не быть оштрафованным на большие штрафы и не оказаться в числе "злостных нарушителей".

Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов рассказал, как владельцы алматинских увеселительных заведений избегают крупного штрафа, сообщает zakon.kz.

Он проинформировал об отдельных "трансформациях" в работе общепита в условиях карантина.

Чтобы избежать больших штрафов и не оказаться в числе "злостных нарушителей", юридические лица/владельцы общепита сдают свои заведения в аренду физическим лицам. Садвакас Байгабулов

Он напомнил, что владельцы общепита за нарушения карантина оплачивают штраф 230 МРП, а за повторное нарушение как "злостных нарушителей" суд приостанавливает их работу на один или три месяца.

Практика показывает, чтобы избежать больших штрафов владельцы общепита сдают заведение в аренду физлицам, которые привлекаются к штрафу на 30 МРП за нарушение карантинных мер. Сдавая в аренду владельцы общепита перекладывают ответственность на физическое лицо, которое привлекается к штрафу за нарушение карантина в размере 30 МРП и по "сокращенке" оплачивают полсуммы, - пояснил глава департамента.

Он отметил, что это схема позволяет не быть оштрафованным на большие штрафы и не оказаться в числе "злостных нарушителей".

В январе в Алматы юридическими лицами/владельцами общепита переданы физическим лицам 16 таких объектов: В Алатауском районе ИП Амирахо передал кафе "Кварели" физлицу Борисову Л., который за нарушение карантина привлечен к штрафу 43 755 тенге. В Турксибском районе кафе "Грандотан" передано физлицу Батырбекова К.Ж., а кафе "Шалохо" - физлицу Асановой А.Р.. За нарушение карантина оба физлица привлечены к штрафу 43 755 тенге. В Ауэзовском районе таких объектов 13, среди которых: кафе "Веселидзе", кафе "Шахар", караоке-бар "Алтын ғасыр" и 10 других увеселительных заведений (караоке, компьютерные клубы, плестейшн и бильярдные), - перечислил Байгабулов.

При этом, как отметил он, можно бесконечно сдавать в аренду другим физлицам, если первые были подвергнуты к штрафу.

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