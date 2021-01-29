Склад стройматериалов горел в Алматы

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В ведомстве уточнили, что жертв и пострадавших нет.
Пожарные за 10 минут ликвидировали пожар в Алатауском районе, сообщает zakon.kz.
29 января в 20:26 силы и средства ДЧС Алматы выехали по повышенному рангу по адресу: ул. Фадеева, 38. По прибытию в 20:33 обнаружено горение ПВХ - материалов и заготовок для рекламных стеллажей в арендуемом помещении. (...) Удалось отстоять от огня смежные складские помещения. Принятыми мерами возгорание ликвидировано за 10 минут. пресс-служба ДЧС Алматы
В ведомстве уточнили, что жертв и пострадавших нет.
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