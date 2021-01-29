Видео у себя на странице в Facebook разместила жительница Алматы Мария Айткалиева.

Падающий с неба загадочный объект с "огненным хвостом" сняли на видео в Алматы, сообщает zakon.kz.

Видео у себя на странице в Facebook разместила жительница Алматы Мария Айткалиева.

Что это у нас летает с таким огненным хвостом. Интересно же, кто знает? Проспект аль-Фараби, летело быстро и вдоль гор. 29.01.2021, - подписала она видео.

В комментариях к видео читатели алматинки предложили свои варианты падающего с неба объекта.

"С космоса что то упало. Или аппарат, или метеор/астероид", "Вот я тоже думаю, что метеорит)", "Может, нло сломался?" - написали они.

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