Закон о легализации эвтаназии одобрил парламент Португалии

За законопроект проголосовали 136 человек, против - 78, четверо воздержались.

Парламент Португалии одобрил законопроект, разрешающий проведение эвтаназии в стране, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила государственная медиагруппа Radio e Televisao de Portugal, за законопроект проголосовали 136 человек, против - 78, четверо воздержались.

Запросить эвтаназию сможет совершеннолетний гражданин Португалии или лицо, имеющее вид на жительство в стране. Запрос может быть сделан пациентом с терминальной стадией заболевания или страдающим от непереносимых болей.

Отмечается, что теперь законопроект должен утвердить президент страны Марселу Ребелу ди Соуза, однако он может наложить вето или направить законопроект в Конституционный суд.

Если президент одобрит закон, то Португалия станет четвертой страной в Европе и седьмой страной в мире, разрешившей проведение эвтаназии, указывает медиагруппа.

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